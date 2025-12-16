Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что идея ЕС об использовании замороженных российских активов для Украины свидетельствует о тяжелом экономическом положении блока. Об этом политик написал в своей публикации в социальной сети X.
Он утверждает, что Евросоюз находится на грани банкротства. Идея конфискации российских средств, по его мнению, ярко это подтверждает.
«Бельгия проявила сдержанность, отказавшись выполнить требования Еврокомиссии об использовании этих средств для Украины. ЕС поступает неправильно и должен уважать суверенитет Бельгии и ее решение отказаться от передачи активов Украине, что подорвет национальные интересы», — уточнил политик.
Ранее с резкой критикой подобных планов выступил и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он предупредил, что такие действия подрывают доверие к европейской финансовой системе.
Дмитриев заявил, что изъятие активов создает опасный прецедент для всех инвесторов. Он поставил под сомнение надежность хранения средств в Euroclear или в евро, если права собственности могут быть нарушены.