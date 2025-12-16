В Роспотребнадзоре раскрыли число смертей от гриппа в этом году

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что никакого нового вируса в России не выявлено, а фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, где преобладают штаммы гриппа A (H3N2). Ведомство подчеркивало, что проводится геномный эпиднадзор и что вакцинация от гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых форм заболевания. Об этом сообщал телеканал RT.