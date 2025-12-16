Ричмонд
В Роспотребнадзоре раскрыли число смертей от гриппа в этом году

В России фиксируются лишь единичные случаи смерти от гриппа, причем их число значительно ниже, чем в предыдущие годы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных, указано в сообщении.

«Летальные случаи от гриппа единичны, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день доля заболевших среди привитых от гриппа составляет 0,004% от общего числа вакцинированных. Эти показатели сопоставимы с данными прошлых лет и свидетельствуют об эффективности проводимой иммунизации.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что никакого нового вируса в России не выявлено, а фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, где преобладают штаммы гриппа A (H3N2). Ведомство подчеркивало, что проводится геномный эпиднадзор и что вакцинация от гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых форм заболевания. Об этом сообщал телеканал RT.