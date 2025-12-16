Ричмонд
В Пермском крае выбрали финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

Два спектакля пермских театров отправятся на окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье». На региональном этапе жюри выбрало постановки авторского театра «17-я скрипка» и театра балета «Фуэте», сообщили в министерстве культуры Пермского края.

Победителей театрального фестиваля выберут весной.

«Жюри фестиваля “Театральное Приволжье” в Пермском крае приняло решение о выборе двух коллективов для участия в окружном этапе. Победитель регионального этапа в номинации “Молодежный театр”: авторский театр “17-я Скрипка”, спектакль: “Калека с острова И.” по пьесе Мартина Макдонаха “Калека с острова Инишман”. Победитель регионального этапа в номинации “Детский театр”: театр балета “Фуэте”, спектакль: “Лавка чудес” — волшебный балет по мотивам итальянских народных сказок», — рассказали организаторы фестиваля.

Окружной этап конкурса пройдет в январе-феврале 2026 года. Финал, где определят победителей, в марте-апреле.