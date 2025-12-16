В Пермском крае выбрали финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

Победителей театрального фестиваля выберут весной.
Два спектакля пермских театров отправятся на окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье». На региональном этапе жюри выбрало постановки авторского театра «17-я скрипка» и театра балета «Фуэте», сообщили в министерстве культуры Пермского края.
«Жюри фестиваля “Театральное Приволжье” в Пермском крае приняло решение о выборе двух коллективов для участия в окружном этапе. Победитель регионального этапа в номинации “Молодежный театр”: авторский театр “17-я Скрипка”, спектакль: “Калека с острова И.” по пьесе Мартина Макдонаха “Калека с острова Инишман”. Победитель регионального этапа в номинации “Детский театр”: театр балета “Фуэте”, спектакль: “Лавка чудес” — волшебный балет по мотивам итальянских народных сказок», — рассказали организаторы фестиваля.
Окружной этап конкурса пройдет в январе-феврале 2026 года. Финал, где определят победителей, в марте-апреле.