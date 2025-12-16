В Госдуме рассказали о пенсионных поправках с января 2026 года: кого коснутся изменения

Важнейшие для миллионов россиян поправки в пенсионное законодательство вступят в силу с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Он подчеркнул, что в основном они касаются многодетных семей. Ключевое изменение заключается в том, что в страховой стаж родителя включен период ухода за ребенком до полутора лет для каждого ребенка без прежних ограничений.
Также он уточнил, что для семей, где родилась двойня или тройня периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться. Вместе с этим начисляются пенсионные баллы. Родителю будет начисляться 5,4 балла за каждый полный год ухода за третьим или четвертым ребенком.
По его словам, граждане, которым страховая пенсия назначалась до вступления изменений в силу, имеют право подать заявление в Социальный фонд России для перерасчета размера пенсии.
