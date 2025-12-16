Daily Mail: симптомы дефицита витаминов часто принимают за старение

Симптомы, связанные с дефицитом витаминов и минералов, часто принимают за естественное старение. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на врача Эмили Лиминг.
По ее словам, постоянная усталость, ухудшение концентрации, проблемы с памятью и одышка могут быть связаны с нехваткой витамина В12, играющего важную роль в работе мозга.
Недостаток B12 может привести к нарушению памяти, что нередко по ошибке принимают за ранние признаки деменции.
Лиминг отмечает, что восполнить дефицит витамина В12 можно, включив в рацион молоко, говядину, яйца и лосось. Источником этого витамина также является растительное молоко.
Быстрая утомляемость, снижение внимания, одышка и ощущение холода могут быть связаны с нехваткой железа. В таких случаях, по словам специалиста, только изменений в питании может быть недостаточно — нередко необходимы добавки.
Правильная корректировка рациона и, при необходимости, лечение помогут быстро вернуть бодрость и ясность ума. Самочувствие, как правило, улучшается уже через несколько недель.
