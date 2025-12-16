«Флорида» разобралась с «Тампой»: Бобровский был непробиваем

Счет был открыт уже в дебюте матча. На 3-й минуте отличился Сэм Райнхарт, а спустя минуту преимущество «Флориды» удвоил Антон Лунделл. В дальнейшем Райнхарт оформил дубль, забросив шайбу во втором периоде. Также в составе победителей отличились Брэд Маршан и Картер Верхеге.