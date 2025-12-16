Ричмонд
«Флорида» разобралась с «Тампой»: Бобровский был непробиваем

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла 16 декабря и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Счет был открыт уже в дебюте матча. На 3-й минуте отличился Сэм Райнхарт, а спустя минуту преимущество «Флориды» удвоил Антон Лунделл. В дальнейшем Райнхарт оформил дубль, забросив шайбу во втором периоде. Также в составе победителей отличились Брэд Маршан и Картер Верхеге.

У «Тампы» ответ последовал лишь в третьем периоде. Шайбы на свой счет записали Макс Крозье и Янис Мозер, однако переломить ход встречи гости не смогли.

Надежную игру показал российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил 26 бросков по своим воротам и стал одним из ключевых факторов победы.

После этого матча «Флорида Пантерз» набрала 36 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Тампа-Бэй», несмотря на поражение, удерживается в верхней части таблицы и идет четвертой с 39 очками.

В другом матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» 14 декабря потерпел крупное поражение в гостях от «Виннипег Джетс» — 1:5. У хозяев льда отличились Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди, оформивший дубль. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Джейкоб Чикран после результативной передачи Александра Овечкина.

