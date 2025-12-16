Жительница Нововоронежа отсудила почти 900 тысяч рублей за машину, разбитую упавшим деревом

Жительница Нововоронежа через суд взыскала с местной Горэлектросети почти 900 тысяч рублей в качестве компенсации за автомобиль, который был серьезно поврежден упавшим деревом. Подробности дела сообщила пресс-служба горсуда 15 декабря.
Случай произошел на парковке возле парка «Новопарк». Сухое дерево внезапно рухнуло на легковую машину. В результате были разбиты передний бампер, правое и левое крылья, капот, лобовое стекло и крыша автомобиля.
Владелица транспортного средства обратилась в суд с иском. Она потребовала возместить материальный ущерб на сумму 824 тысячи рублей, а также компенсировать судебные издержки (50 тысяч рублей), расходы на госпошлину (21 тысячу рублей) и моральный вред (20 тысяч рублей).
В ходе разбирательства суд установил, что ответчик, в чьей зоне ответственности находится содержание зеленых насаждений в парковой зоне, не осуществлял должный контроль за деревьями и вовремя не удалил аварийное сухое дерево. Это бездействие и привело к причинению ущерба.
Исковые требования были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с «Горэлектросетей» в пользу автовладелицы 893 тысячи рублей — полную сумму материального ущерба и судебных расходов, но уменьшив компенсацию морального вреда до 5 тысяч рублей.