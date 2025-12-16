Более 14%: жители Башкирии все больше тратят на обязательные платежи и налоги

В 2024 году у жителей Башкирии выросли расходы на обязательные платежи и взносы. Об этом свидетельствуют данные Башстата.
Согласно статистике, у среднего жителя республики на налоги, страховые взносы и другие обязательные сборы в прошлом году уходило 14,3% от его общих трат. Для сравнения, в 2020 году он составлял лишь 10,9%.
На практике это означает, что из каждых 100 тысяч рублей, потраченных человеком за месяц, 14 300 рублей уходили не на товары, услуги или отдых, а на различные обязательные выплаты государству и финансовым организациям.
Башстат также отмечает, что в 2024 году денежные расходы населения в целом превысили доходы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.