Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде

В Москве ожидается ухудшение погодных условий: снегопад сменится ледяным дождем. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его данным, минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона — температура воздуха опускалась до −10 градусов. В понедельник днем в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. После полудня температура повысится до −6 градусов, что соответствует климатической норме для декабря.
Основные изменения придутся на вторник. Через столичный регион пройдет теплая фронтальная система. Небо затянет облаками, начнутся снегопады, которые местами будут переходить в ледяной дождь. Температура воздуха составит от −2 до −3 градусов, что создаст условия для образования гололедицы.
В среду, по прогнозу синоптиков, Москва окажется на северной периферии антициклона. Осадки маловероятны, а температура повысится до +1…+4 градусов. Возврата устойчивых морозов до конца недели не ожидается. Снежный покров начнет подтаивать, однако полностью не сойдет.
По словам Тишковца, формирование заметных сугробов возможно ближе к концу декабря. В канун Нового года в регион может прийти снежный циклон с умеренными морозами, который вновь изменит погодную обстановку.
