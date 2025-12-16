Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде

По его данным, минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона — температура воздуха опускалась до −10 градусов. В понедельник днем в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. После полудня температура повысится до −6 градусов, что соответствует климатической норме для декабря.