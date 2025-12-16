Стало известно, когда в ЯНАО откроют зимник Коротчаево — Красноселькуп

Максимальный вес авто — 30 тонн.
Зимняя автодорога Коротчаево — Красноселькуп начнет работу в Красноселькупском районе ЯНАО с 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноселькупского района.
«В Красноселькупском районе начнет работу зимняя автодорога Коротчаево-Красноселькуп. Она станет доступна с 00:00 17 декабря», — отмечено в сообщении мэрии муниципалитета.
Проезд будет осуществляться через реку Пур для всех типов транспортных средств. Максимальный вес машины — 30 тонн. Такие значения сохраняются до особого распоряжения.
Ранее в ЯНАО уже была открыта часть зимних автодорог. Так, 28 ноября для жителей округа открылся зимник Салехард — Лабытнанги. Движение запускается по двум полосам, максимальный вес авто — 3,5 тонны.