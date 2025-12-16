Стала известна возможная дата открытия бассейна КГУ в Кургане. Инсайд

Церемония открытия бассейна «Аквамарин» запланирована на 29 декабря.
В Кургане определились с датой открытия нового бассейна «Аквамарин». Планируется, что церемония состоится 29 декабря, сообщил URA.RU источник из сферы образования. Официального подтверждения информации пока нет.
«Работа по подготовке бассейна к открытию ведется активно. Предварительно, открытие запланировано на 29 декабря», — сообщил источник.
В пресс-службе Курганского госуниверситета ранее ответили URA.RU, что идет процесс оформления здания в федеральную собственность с последующей передачей КГУ в оперативное управление. Чтобы начать эксплуатацию бассейна, требуется еще разрешение Роспотребнадзора. «Университет планирует официальное открытие бассейна с приглашением высоких гостей, но дата торжественного открытия будет назначена после завершения указанных выше процедур», — уточнили в вузе. После мероприятий по открытию бассейна будет определен режим работы и стоимость услуг. Губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира на ГТРК 12 декабря сообщил, что бассейн технически готов, а официальное открытие запланировано до конца года.
Ранее департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Бассейн КГУ в Заозерном строится с 2022 года по инициативе губернатора. В период строительства происходили неоднократные срывы сроков работ, а также смена подрядчика. Несколько раз сдвигались сроки сдачи объекта и увеличивалась стоимость работ. Всего на возведение бассейна в Заозерном потратили более 339 млн рублей.