Стала известна возможная дата открытия бассейна КГУ в Кургане. Инсайд

В пресс-службе Курганского госуниверситета ранее ответили URA.RU, что идет процесс оформления здания в федеральную собственность с последующей передачей КГУ в оперативное управление. Чтобы начать эксплуатацию бассейна, требуется еще разрешение Роспотребнадзора. «Университет планирует официальное открытие бассейна с приглашением высоких гостей, но дата торжественного открытия будет назначена после завершения указанных выше процедур», — уточнили в вузе. После мероприятий по открытию бассейна будет определен режим работы и стоимость услуг. Губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира на ГТРК 12 декабря сообщил, что бассейн технически готов, а официальное открытие запланировано до конца года.