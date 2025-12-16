В Свердловской области поймали педофила, который напал на девочку в 2010 году

СК в отношении мужчины возбудил уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. По данным URA.RU, дело уже было направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако его вернули в следствие, потому что копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому, следует из картотеки городского суда. Это решение было обжаловано.