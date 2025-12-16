Британец изнасиловал 9 женщин на пляже, предложив им «сенсорную терапию»

Повар из британского Брайтона, Фаттах Деррахи, изнасиловал на местном пляже 9 женщин, предлагая им «сенсорную терапию», материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, мужчина переодевался в спортивную одежду, приходил на пляж и находил одинокую женщину, занимающуюся спортом. Затем он знакомился с ней, говорил ей о ее «хорошей энергетике» и предлагал провести «сенсорную терапию». После согласия женщины на «практику» насиловал ее.
По словам силовиков, Деррахи орудовал с 2021 по 2025 год.
Сейчас в Королевском суде Льюиса проходят слушания по его делу, он признал свою вину по всем эпизодам.
«Я знаю, что эти сообщения вызвали обеспокоенность у общественности, и я хотела бы поблагодарить всех, кто предоставил информацию, которая помогла расследованию. Мы продолжим проводить упреждающие патрулирования в этом районе в рамках нашей постоянной работы по защите женщин и девочек в Брайтоне и Хоуве», — заявила на суде детектив-инспектор Шэрон Форд.
Вынесение приговора Деррахи запланировано на февраль 2026 года, пока он будет содержаться под стражей.