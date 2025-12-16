Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом

«В России продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть. Большинство случаев заболевания гриппом — лёгкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Роспотребнадзор также отмечает снижение темпов роста заболеваемости во всех возрастных группах», — сообщили в ведомстве.