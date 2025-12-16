Гербарий МГУ занял пятое место в мире по объему открытых геоданных

Консорциум гербария продолжает расширяться за счет новых организаций. Многие исследователи передают университету свои коллекции: в 2025 году его фонды пополнились почти на 18,4 тыс. образцов. В оформлении новых поступлений ученым помогают онлайн-волонтеры, использующие игровой модуль Цифрового гербария МГУ под названием «Помогатор». Работа над «Атласом флоры России» ведется с 2021 года при поддержке грантов Российского научного фонда. Последние результаты, посвященные геопривязке фондов, опубликованы в журнале Taxon.