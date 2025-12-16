Гербарий МГУ занял пятое место в мире по объему открытых геоданных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гербарий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова после обновления вышел на пятое место в мире по объему геопривязок. Российские ученые указали свыше 840 тыс. мест сбора образцов растений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Гербарий МГУ — второй по величине в России и 57-й в мире по объемам физических фондов, насчитывающих 1 млн 157 тыс. образцов. Оцифровка этих коллекций позволила создать и постоянно пополнять один из крупнейших цифровых гербариев.
«После очередного обновления данных гербарий Московского университета вышел на пятое место в мире по объему геопривязок — находящихся в открытом доступе координат мест сбора коллекционных образцов. Эта работа является одним из трех ключевых элементов оцифровки коллекций университетского гербария, включающих также создание библиотеки изображений и корпуса расшифрованных этикеток. Данные доступны в Цифровом гербарии МГУ и в Глобальной системе данных о биоразнообразии (GBIF)», — сказали ТАСС в МГУ.
В последние годы исследователи университета ведут подготовку электронной сводки по распространению в РФ различных видов флоры. В рамках подготовки «Атласа флоры России» они дополнили базу данных координатами места сбора каждого гербарного образца. Часть геоданных была введена автоматическими системами поиска и анализа топонимов, дат сбора и фамилий коллекторов.
«По числу открытых геоданных о ботанических коллекциях лидируют гербарии Миссурийского ботанического сада (США), Лейденского университета (Нидерланды), Нью-Йоркского ботанического сада (США) и Лундского университета (Швеция), за которыми на пятом месте следует гербарий Московского университета. Мы сделали свыше 840 тыс. геопривязок отдельных образцов. Эта работа продолжается: постепенно мы перешли к географической обработке обширных коллекций, собранных ботаниками в Закавказье, Средней Азии, Монголии и Китае», — уточнил Алексей Серегин, ведущий научный сотрудник биологического факультета, главный хранитель гербария МГУ.
Консорциум гербария продолжает расширяться за счет новых организаций. Многие исследователи передают университету свои коллекции: в 2025 году его фонды пополнились почти на 18,4 тыс. образцов. В оформлении новых поступлений ученым помогают онлайн-волонтеры, использующие игровой модуль Цифрового гербария МГУ под названием «Помогатор». Работа над «Атласом флоры России» ведется с 2021 года при поддержке грантов Российского научного фонда. Последние результаты, посвященные геопривязке фондов, опубликованы в журнале Taxon.