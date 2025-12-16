Ричмонд
Глава ВАРПЭ Зверев назвал самую любимую среди россиян рыбу

Самой популярной рыбой у россиян является селедка, на втором месте располагаются лососевые, а третью позицию занимает треска. Пятерку замыкают скумбрия и минтай. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он отметил, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, но пока ниже норм, которые рекомендует Министерство здравоохранения России.

— Поэтому поручение, которое поставил президент России Владимир Путин, — это задача повышенной сложности: не просто рассказать людям о преимуществах рыбы — это и так вся страна знает, задача — в переходе на более высокий уровень потребления, — подчеркнул Зверев.

Согласно методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия входит в первую двадцатку стран по потреблению рыбы, но в ряде стран оно выше в силу из-за их географического расположения, передает РИА Новости.

Диетолог Олег Кривченков рассказал, что перед покупкой сельди ее обязательно нужно потрогать — у рыбы должно быть «плотное пузико», которое свидетельствует о наличии игры.

