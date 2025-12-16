В Крыму увеличивается число заболевших ОРВИ

В Крыму наблюдается увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, о чем свидетельствуют данные Межрегионального управления Роспотребнадзора.
На последней отчетной неделе, с 8 по 14 декабря, в республике зафиксировано 8 812 случаев заболевания. За неделю показатель вырос на 11,1% по сравнению с предыдущей неделей, но все еще остается ниже эпидемического порога на 3,1%.
В то же время в Севастополе заболели респираторными инфекциями 3270 человек. Это на 23,4% больше, чем на предыдущей неделе, но также на 14% ниже эпидемического порога.