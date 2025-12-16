Специалисты сказали, в каких случаях у белорусов могут удержать до 50% пенсии. Подробности приводит портал Myfin.by.
В рамках проекта «Будь в праве» эксперты разбирали следующую ситуацию. Так, у пенсионера есть задолженность по кредиту. Будет ли судебный исполнитель взыскивать задолженность с его пенсии и в каком именно размере.
Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Октябрьского района Гродно Илья Пожарицкий обратил внимание, что если пенсионер является должником, то судебный исполнитель будет требовать вернуть деньги. Он уточнил, что пенсия является доходом, из которого может быть произведено взыскание.
Заместитель начальника отдела принудительного исполнения Ленинского района Гродно Вероника Борель уточнила, что статья 108 «Об исполнительном делопроизводстве» устанавливает четкие пределы. В частности, до 50% дохода могут удерживать с должника-пенсионера в следующих случаях.
К примеру, если долг связан с возмещением расходов, затраченных государством на содержание детей; с ущербом, причиненным преступлением. Также до 50% доходом могут быть удержаны, если долг связан с уплатой алиментов, взысканием задолженности за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальных услуг, с вредом, который был причинен жизни или здоровью.
Вместе с тем по другим видам задолженности, к примеру, по кредитам, удержания не могут превышать 20% от дохода.
— Однако при обращении к взысканию по нескольким исполнительным документам за пенсионером должно быть сохранено не менее 50% положенной пенсии, — заметил Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Октябрьского района Гродно Илья Пожарицкий.
