Специалисты сказали, в каких случаях у белорусов могут удержать до 50% пенсии

К примеру, если долг связан с возмещением расходов, затраченных государством на содержание детей; с ущербом, причиненным преступлением. Также до 50% доходом могут быть удержаны, если долг связан с уплатой алиментов, взысканием задолженности за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальных услуг, с вредом, который был причинен жизни или здоровью.