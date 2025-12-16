Ричмонд
В 2026 году жители Иркутской области планируют повышать цифровую грамотность

Некоторые хотят узнать больше о языке программирования и цифровом маркетинге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2026 году жители Иркутской области планируют повышать цифровую грамотность и научиться работать с данными. Об этом КП-Иркутск стало известно из результатов опроса онлайн-платформы hh.ru. Некоторые респонденты хотят узнать больше о языке программирования, искусственном интеллекте и цифровом маркетинге.

— Освоение таких навыков открывает возможности для профессионального роста. Сейчас уже очевидно, что это не только повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда во время поиска работы, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты, — пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Чтобы стать более востребованными, кандидаты активно инвестируют в свое развитие. Для этого они собираются научиться основам финансов и юриспруденции, лучше управлять своим временем, освоить способы эффективно общаться и продавать. Также некоторые планируют учить иностранные языки.

В предстоящем году жители региона планируют активно развивать свои «мягкие» навыки, которые играют важную роль в карьерном росте.