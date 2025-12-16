Ричмонд
Жителя Забайкалья оштрафовали на 591 тысячу за незаконную добычу золота

Мужчина хотел присвоить 46,74 грамма драгметалла на сумму свыше 390 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье выявили факт незаконной добычи золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, в июле 2025 года местный житель использовал специальную технику (MINGYU MOLOT 180) в урочище «Бадушивер» и добыл 46,74 грамма золота на сумму свыше 390 тысяч рублей.

— Преступление было пресечено полицейскими, добытый металл изъяли. После было заведено административное дело за незаконную добычу драгоценных металлов. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 591 тысячи рублей. Также суд постановил конфисковать использованную технику, — уточнили в агентстве.

Незаконно добытое золото обращено в собственность государства. Решение суда пока не вступило в законную силу, а значит, есть время на обжалование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-замминистра здравоохранения Иркутской области вернет в бюджет 23 млн рублей.