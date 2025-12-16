Жителя Забайкалья оштрафовали на 591 тысячу за незаконную добычу золота

В Забайкалье выявили факт незаконной добычи золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, в июле 2025 года местный житель использовал специальную технику (MINGYU MOLOT 180) в урочище «Бадушивер» и добыл 46,74 грамма золота на сумму свыше 390 тысяч рублей.