Жителя Забайкалья оштрафовали на 591 тысячу за незаконную добычу золота

В Забайкалье выявили факт незаконной добычи золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, в июле 2025 года местный житель использовал специальную технику (MINGYU MOLOT 180) в урочище «Бадушивер» и добыл 46,74 грамма золота на сумму свыше 390 тысяч рублей.
— Преступление было пресечено полицейскими, добытый металл изъяли. После было заведено административное дело за незаконную добычу драгоценных металлов. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 591 тысячи рублей. Также суд постановил конфисковать использованную технику, — уточнили в агентстве.
Незаконно добытое золото обращено в собственность государства. Решение суда пока не вступило в законную силу, а значит, есть время на обжалование.
