Омская стройфирма попала в реестр недобросовестных подрядчиков за плохой ремонт

Как пояснил заказчик, организация выполнила скрытые работы без приглашения представителя заказчика и их приемки. Работы были выполнены с отступлением от проектной документации. Кроме того, по вине подрядчика произошло затопление с крыши здания больницы, что привело здание диспансера в аварийное состояние.