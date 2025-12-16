Ричмонд
Омская стройфирма попала в реестр недобросовестных подрядчиков за плохой ремонт

Фирма ремонтировала Клинический противотуберкулезный диспансер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Омское УФАС внесло в реестр недобросовестных подрядчиков стройфирму «Стройкомплект». С жалобой на строителей в надзорный орган обратилось БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4», с которым у фирмы был заключен контракт на проведение капитального ремонта здания диспансера.

Как пояснил заказчик, организация выполнила скрытые работы без приглашения представителя заказчика и их приемки. Работы были выполнены с отступлением от проектной документации. Кроме того, по вине подрядчика произошло затопление с крыши здания больницы, что привело здание диспансера в аварийное состояние.

В связи с тем, что подрядчик не исполнил обязательства по контракту надлежащим образом, работы в установленный срок не завершил, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссия Омского УФАС России признала жалобу учреждения здравоохранения обоснованной и усмотрела в действиях подрядчика недобросовестность при исполнении контракта. ООО «Стройподряд» сроком на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков. В это время организация не сможет участвовать в государственных и муниципальных контрактах.