Неуклюжий ребенок опрокинул драгоценный экспонат в музее: его родители могут лишиться 4,5 миллиона рублей

Неуклюжий ребёнок повредил в пекинском музее золотую корону за 25 миллионов рублей. Об этом пишет Need to Know. Инцидент произошёл на выставке в Музее И, где экспонировался драгоценный головной убор бьюти-блогера Чжан Кайи.
Корону весом 2 кг из чистого золота для их свадьбы создал муж Чжан, художник Чжан Юдун. По словам владелицы, хотя изделие застраховано, его ценность нельзя измерить лишь стоимостью металла.
Во время осмотра выставки мальчик задел стеклянный куб, и корона упала. Эксперты предварительно оценили ущерб в сумму около 400 тысяч юаней (более 4,5 миллиона рублей. — Прим.ред.).
Пекинские юристы, ссылаясь на видеозапись, считают, что ответственность могут нести родители ребёнка. Однако представители музея допускают, что витрина могла быть закреплена ненадёжно.
Чжан Кайи заявила, что не намерена требовать компенсацию с семьи или выносить ситуацию на публику. Она хочет справедливого решения, чтобы подобное не повторилось. В настоящее время повреждённая корона проходит экспертизу, а все стороны ведут переговоры.
