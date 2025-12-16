Неуклюжий ребенок опрокинул драгоценный экспонат в музее: его родители могут лишиться 4,5 миллиона рублей

Чжан Кайи заявила, что не намерена требовать компенсацию с семьи или выносить ситуацию на публику. Она хочет справедливого решения, чтобы подобное не повторилось. В настоящее время повреждённая корона проходит экспертизу, а все стороны ведут переговоры.