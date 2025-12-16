Названа самая популярная у россиян рыба

Наибольшее предпочтение из всех видов рыбы россияне отдают селедке. Об этом со ссылкой на президента ВАРПЭ Германа Зверева сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что среди популярных видов рыбы есть и лососевые, и треска, а также минтай и скумбрия.
«На первом месте — сельдь», — добавил Зверев.
К слову, два года назад, согласно опросу, чаще всего россияне покупали скумбрию, «красную» рыбу и селедку — предпочтениям этим видам отдавали, соответственно, 20%, 18% и 17% опрошенных.
Кроме того, сообщалось, что россияне-рыбаки сами чаще всего ловят карася, щуку и карпа. Не немного реже встречаются судак, лещ и окунь. Также в топ-10 входят: форель, сом и плотва.
А больше всего интереса к рыбалке из городов-миллионников проявляют жители Волгограда, Самары и Уфы.