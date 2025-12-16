Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО в случае мирного соглашение на Украине. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Он призвал европейские страны выделять больше денег на оборону в приграничных государствах и попросил финансовой поддержки.
«Когда на Украине наступит мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они собираются перебросить свои вооруженные силы поближе к нашей границе», — сказал Орпо в интервью Financial Times.
По его словам, Европе важно быть готовой к обороне, так как США начинают выводить свои войска с континента.
«В настоящий момент наша экономика находится в очень тяжелом положении. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — добавил Орпо.
Как ранее заявлял Министр иностранных дел России Сергей Лавров, истеричными заявлениями о якобы российской угрозе западные политики пытаются оправдать свое финансирование киевского режима.