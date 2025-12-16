Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали о рисках, связанных с демонстрацией экрана смартфона

Демонстрацию экрана на устройствах могут использовать в своих целях мошенники.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники могут просить сделать демонстрацию экрана на устройствах, чтобы получить доступ к личным данным их владельцев. О такой уловке предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники, например выдавая себя за работодателя или сотрудника службы безопасности, прикрываются «проверкой на лояльность» или «подтверждением отсутствия связей с конкурентами», требуя от собеседников включить демонстрацию экрана и показать: личные чаты в мессенджерах и соцсетях, настройки конфиденциальности и активные сеансы, а также местоположение через картографические сервисы, пояснили правоохранители.

«Под видом формальной процедуры мошенники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях», — подчеркнули в управлении МВД.

Ранее правоохранители назвали пять страхов, на которые чаще давили мошенники в этом году. Среди них, к примеру, страх за жизнь и здоровье близких.