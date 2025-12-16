В МВД рассказали о рисках, связанных с демонстрацией экрана смартфона

Злоумышленники, например выдавая себя за работодателя или сотрудника службы безопасности, прикрываются «проверкой на лояльность» или «подтверждением отсутствия связей с конкурентами», требуя от собеседников включить демонстрацию экрана и показать: личные чаты в мессенджерах и соцсетях, настройки конфиденциальности и активные сеансы, а также местоположение через картографические сервисы, пояснили правоохранители.