Впервые проведен плазменный синтез соединений кобальта

В ходе опыта исследователи применили барьерный разряд — способ создания низкотемпературной плазмы. При мощности 100 Вт наблюдалось полное исчезновение цвета исходной соли, однако для завершения процесса требовалось два цикла по десять минут с промежуточным перемешиванием, при этом плазма инициировала экзотермическое разложение прекурсора примерно при 230 градусах Цельсия, после чего температура стабилизируется на уровне около 125 градусов. Это подтвердило, что плазма запускает химическую реакцию, но после прохождения активной стадии процесс прекращает усиленно выделять тепло, при этом полностью оксидная структура не образуется.