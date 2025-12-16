Россиянка рассказала о последней встрече с Усольцевыми перед их исчезновением

— Единственный свидетель, который видел их уходившими в сторону леса, — это местная жительница. Она сообщила о том, что они были в легкой, облегченной, светлой одежде. В автомобиле мы обнаружили кроссовки и предполагаем, что женщина в них приехала, затем переобулась, — рассказала представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с порталом Ngs24.