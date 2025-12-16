Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Утренние фильтры»: в школах и детсадах Башкирии начали проводить особые процедуры

В Башкирии в школах и детсадах начали работать «утренние фильтры».

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии заявил о мониторинге работы «утренних фильтров» в образовательных организациях республики. Специалисты ведомства проверяют, как в детских садах и школах осуществляется осмотр детей и бесконтактная термометрия перед началом занятий.

В ходе проверок оценивается не только качество проведения этих процедур, но и достоверность внесения данных в журналы, а также оперативность отстранения от занятий детей с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, своевременное выявление и изоляция заболевших детей являются ключевой мерой для снижения рисков распространения ОРВИ, гриппа и других инфекций в организованных детских коллективах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.