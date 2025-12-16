«Утренние фильтры»: в школах и детсадах Башкирии начали проводить особые процедуры

Роспотребнадзор Башкирии заявил о мониторинге работы «утренних фильтров» в образовательных организациях республики. Специалисты ведомства проверяют, как в детских садах и школах осуществляется осмотр детей и бесконтактная термометрия перед началом занятий.
В ходе проверок оценивается не только качество проведения этих процедур, но и достоверность внесения данных в журналы, а также оперативность отстранения от занятий детей с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, своевременное выявление и изоляция заболевших детей являются ключевой мерой для снижения рисков распространения ОРВИ, гриппа и других инфекций в организованных детских коллективах.
