Капитальный ремонт школы в Осинском районе завершили после вмешательства прокуратуры. Дело в том, что в 2024 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети», был заключен контракт на выполнение работ в здании МБОУ «Усть-Алтанской СОШ». В ходе их выполнения были зафиксированы случаи несвоевременного завершения работ, отклонения от графика и бездействия подрядчика в приемке выполненных объемов.