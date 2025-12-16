Капитальный ремонт школы в Осинском районе завершили после вмешательства прокуратуры. Дело в том, что в 2024 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети», был заключен контракт на выполнение работ в здании МБОУ «Усть-Алтанской СОШ». В ходе их выполнения были зафиксированы случаи несвоевременного завершения работ, отклонения от графика и бездействия подрядчика в приемке выполненных объемов.
— Прокуратура Осинского района проверила исполнение градостроительного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального ведомства.
После проверки надзорный орган вынес предписания заказчику и подрядчику, также было заведено дело об административном правонарушении из-за изменений в условиях контракта. Представитель заказчика привлечен к ответственности.