Осторожно, злые смотрители!

В музейных стенах, конечно, рисков меньше. На страже всегда смотрители, хотя над ними чаще всего смеются, особенно когда некоторые из них бросаются на посетителей как Церберы, как только человек приближается к экспонату ближе чем на полметра. Возмущенной старушке (при всем уважении, чаще всего смотрители в наших музеях серебряного возраста) обычно не до церемоний и расшаркиваний, и неосторожный любитель искусства мгновенно почувствует себя нашкодившим ребенком. Тоже перегиб — недружелюбное поведение и резкое осуждение раздражают настолько, что хочется выйти из зала. Такие эмоции уж точно не способствуют восприятию прекрасного и мгновенно разрушают всю атмосферу. Но это тот самый человеческий фактор, ну или невоспитанный смотритель, хотя музеи стараются такие случаи пресекать, и за некорректное замечание и грубость следует выговор — знаю по опыту музейной работы. И все же, несмотря на то что существует устойчивый стереотип о злых бабульках с синдромом вахтера и резвостью сторожевого пса, гораздо больше среди смотрителей тех, кто старается мягко и с улыбкой напомнить увлекшимся гостям о правилах соблюдения дистанции. Не из желания показать власть — просто порой одно неосторожное движение, один случайный неловкий разворот с сумкой на плече или указующим широким жестом может стать причиной порчи произведения, будь то картина или скульптура. Как и во всех случаях, правила ведь всегда пишутся на горьком опыте, а не из желания поучать и сторожить посетителей.