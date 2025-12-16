Ричмонд
На Земле возможны слабые магнитные бури 16 декабря

Вспышечная активность сохранится на текущем уровне.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Краткосрочные возмущения и слабые магнитные бури возможны на Земле 16 декабря. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — возможны краткосрочные возмущения с небольшой вероятностью слабых бурь. Вспышечная активность — сохранится на текущем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории сообщали, что в течение недели ожидается воздействие солнечного ветра из корональной дыры на Землю, что может вызвать магнитные бури.