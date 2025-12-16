Строительство ливневой канализации в Воронеже сдвинулось еще почти на год

На прошлой неделе стало известно, что по результатам проверки прокуратурой Воронежской области и регионального управления ФСБ исполнения госконтракта на строительство ливневой канализации следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок, ущерб бюджету оценивается в 400 млн руб.