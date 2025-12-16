Роспотребнадзор рассказал, как изменилось число летальных случаев гриппа

По ее словам, этот штамм преобладает среди обследованных пациентов на Дальнем Востоке и в Сибири. Вахрушева подчеркнула, что впервые обнаруженный в 1968 году гонконгский грипп сейчас стал сезонным. Он уже не приводит к серьезным эпидемиологическим последствиям.