Роспотребнадзор рассказал, как изменилось число летальных случаев гриппа

Роспотребнадзор: Число летальных случаев от заражения гриппом в России единично.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях смерти от гриппа в этом сезоне, их число значительно ниже, чем в предыдущие годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что доля заболевших среди привитых составляет лишь 0,004% от общего числа вакцинированных. Эти данные соответствуют показателям прошлых лет и доказывают эффективность вакцинации.

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева сообщила, что в ряде регионов чаще всего выявляют гонконгский грипп. Речь идет о штамме вируса H3N2.

По ее словам, этот штамм преобладает среди обследованных пациентов на Дальнем Востоке и в Сибири. Вахрушева подчеркнула, что впервые обнаруженный в 1968 году гонконгский грипп сейчас стал сезонным. Он уже не приводит к серьезным эпидемиологическим последствиям.