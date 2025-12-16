Ричмонд
Требуют показать личные чаты под видом работодателей: Россиянам раскрыли новую схему мошенников

МВД: Аферисты под видом работодателей просят у россиян показать личные чаты.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты под видом работодателей просят у россиян показать им личные чаты, чтобы якобы проверить лояльность кандидата и убедиться, что тот не контактирует с конкурентами. Об этом информируют представители МВД РФ.

«В примере требование “работодателя” или “сотрудника службы безопасности”. Под предлогом “проверки на лояльность” или “подтверждения отсутствия связей с конкурентами” у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты…; настройки конфиденциальности и активные сеансы», — следует из заявления ведомства.

Уточняется, что благодаря такой «стандартной проверке» мошенники легко получают сведения для кражи средств. Ведь им предоставляется доступ к личным перепискам, данным аккаунтов, информации о геолокации и одноразовым кодам для входа в учетные записи.

KP.RU прежде писал, что аферисты нашли новый изощренный способ для кражи денег россиян. Преступники звонят в банки, представляются владельцами карты и заявляют о якобы утере телефона. После этого сотрудники банка блокируют карту, а злоумышленники используют эту ситуацию, чтобы оказывать давление на настоящего владельца.