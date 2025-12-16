16 декабря школы в Ростове перевели на дистант из-за ситуации с отоплением

Сегодня, 16 декабря, школы Ростова-на-Дону, в которых еще не восстановилось полноценное отопление, перешли на дистанционный режим работы. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
— Пока речь идет о первой смене. По второй смене уточним отдельно. Детсады, в которых теплоснабжение находится в процессе восстановления, принимать детей сегодня не будут, — прокомментировал Александр Скрябин.
Напомним, утром 15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ-2 в нескольких районах донской столицы произошло отключение тепла и горячей воды. Всего без отопления на тот момент остались жители 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты.
К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Утром 16 декабря на ТЭЦ-2 продолжается поэтапный запуск систем. Давление в системе и температуру теплоносителя увеличивают постепенно для предотвращения порывов.
В первую очередь к теплоснабжению и горячему водоснабжению подключаются больницы и другие социальные объекты, добавил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
