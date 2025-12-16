Троих россиян похитили в Мьянме

Троих россиян похитили на территории Мьянмы, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в консульском отделе посольства России в стране.
— В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти, — говорится в сообщении.
Так в ведомстве ответили на вопрос о том, присутствуют ли на территории страны российские граждане, которые стали жертвами мошенников и оказались в их кол-центрах, передает ТАСС.
15 декабря в СМИ появилась информация о том, что неизвестные в Мьянме похитили модель из Сибири, забрали у нее все документы и перевезли в джунгли. Сейчас россиянку удерживают в центре, где происходит торговля органами. По данным журналистов, девушка по приглашению прилетела в королевство, откуда ее почти сразу же переправили в Янгон якобы для прохождения собеседования. На месте ее «кандидатуру одобрили», после чего группа лиц силой задержала модель и забрала у нее паспорт.