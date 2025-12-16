Троих россиян похитили в Мьянме

15 декабря в СМИ появилась информация о том, что неизвестные в Мьянме похитили модель из Сибири, забрали у нее все документы и перевезли в джунгли. Сейчас россиянку удерживают в центре, где происходит торговля органами. По данным журналистов, девушка по приглашению прилетела в королевство, откуда ее почти сразу же переправили в Янгон якобы для прохождения собеседования. На месте ее «кандидатуру одобрили», после чего группа лиц силой задержала модель и забрала у нее паспорт.