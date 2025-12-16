Ташкентский ирригационный университет планирует войти в топ-300 лучших вузов мира

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать меры по включению Ташкентского ирригационного университета в число топ-300 лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
Президенту доложили о достигнутых результатах и дальнейших планах данного вуза. Как отмечалось, в настоящее время в университете обучаются 8 682 студента, работают 571 преподаватель, а уровень научного потенциала составляет 73,5%.
Университет добился высоких результатов в международных рейтингах, заняв в рейтинге «THE World University Rankings 2026» 501-е место в мире, 2-е место среди стран Центральной Азии и Закавказья и 1-е место в Узбекистане, а также поднявшись на 469-е место по итогам «QS World University Rankings 2026».
В прошлом году на территории вуза построили современный IT-центр на 200 мест, запустили цифровую библиотеку и офис регистратора. Университет прошел международную аккредитацию на пятилетний срок. К учебному процессу привлекли соотечественников, закончивших университеты из мирового топ-300, а также иностранных профессоров.
«В дальнейшем планируется создание национальной платформы на основе цифровых технологий для анализа изменения климата, возведение на территории университета станций космического наблюдения и развитие инфраструктуры для приема спутниковых данных», — говорится в сообщении.
Кроме того, в университете откроют магистерскую программу «Водная дипломатия», намечено присвоение этой специальности международного статуса.
«Глава нашего государства поручил разработать конкретные меры по включению Ташкентского ирригационного университета в число топ-300 лучших университетов мира», — говорится в сообщении.