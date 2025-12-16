Ташкентский ирригационный университет планирует войти в топ-300 лучших вузов мира

Университет добился высоких результатов в международных рейтингах, заняв в рейтинге «THE World University Rankings 2026» 501-е место в мире, 2-е место среди стран Центральной Азии и Закавказья и 1-е место в Узбекистане, а также поднявшись на 469-е место по итогам «QS World University Rankings 2026».