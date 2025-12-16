Генпрокуратура заставила коммунальщиков из ХМАО отремонтировать многоквартирный дом

Генпрокуратура вступилась за югорчанку, которая пожаловалась на управляющую компанию.
Генеральная прокуратура по Уральскому федеральному округу заставила управляющую компанию из Ханты-Мансийска отремонтировать многоквартирный дом после жалоб жительницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по УрФО.
«[Руководитель УК] привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). После этого проведен текущий ремонт кровли и балкона в квартире заявительницы, а также общедомового имущества», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры по УрФО.
Югорчанка и ее соседи неоднократно писали жалобы в управляющую компанию, однако 35 обращений остались без ответа. После вмешательства прокуратуры в доме был проведен капитальный ремонт.