Генпрокуратура заставила коммунальщиков из ХМАО отремонтировать многоквартирный дом

«[Руководитель УК] привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). После этого проведен текущий ремонт кровли и балкона в квартире заявительницы, а также общедомового имущества», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры по УрФО.