В Крыму национализировали имущество 84 враждебно настроенных к РФ украинцев

Власти Крыма приняли решение о национализации имущества 84 украинских физических и юридических лиц, которые, по оценке местных властей, занимают враждебную России позицию. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Кроме того, отмечается, что имущество украинского боксера Александра Усика, организовывавшего сборы средств на нужды ВСУ, также национализировали. По словам Константинова, в обновленный перечень национализированных активов включено имущество граждан и компаний, которые продолжают сотрудничать с Киевом и одновременно ведут деятельность в Крыму, получая доходы, направляемые, как утверждает Константинов, на поддержку украинских националистических формирований. Соответствующее заявление он разместил в своем telegram-канале.