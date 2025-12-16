Пермский режиссер Павел Печенкин выпустил фильм «Глубокий тыл» (16+)

На премьеру пришли 400 человек.
Премьера фильма Павла Печенкина «Глубокий тыл» (16+) состоялась в Пермской синематеке. Лента, созданная при поддержке регионального министерства культуры, рассказывает истории жителей Прикамья в годы Великой Отечественной войны.
«Основа сюжета фильма — жизнь и работа в тылу, где люди жертвовали своим здоровьем и были вынуждены жить даже на цирковой арене и в оркестровой яме. Девочки-подростки работали взрывниками на калийных рудниках, лаборантки проводили испытания вакцины от тифа через повязки с живыми паразитами, 2000 домохозяек стали шахтерами-передовиками. И это — лишь малая часть тех историй, которые удалось узнать съемочной группе во время исследований для будущего фильма», — рассказали авторы.
Для создания сценария его авторы изучали материалы в архивах, музеях, библиотеках. Кроме этого, они записали несколько десятков интервью.
На премьерном показе, который посетили 400 человек, Павел Печенкин отметил, что документальные основы «Глубокого тыла» могут стать фундаментом и для художественного фильма. «Глубокий тыл» в ближайшее время будет показан на различных кинофестивалях. После этого выйдет в широкий прокат.