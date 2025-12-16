Пермский режиссер Павел Печенкин выпустил фильм «Глубокий тыл» (16+)

«Основа сюжета фильма — жизнь и работа в тылу, где люди жертвовали своим здоровьем и были вынуждены жить даже на цирковой арене и в оркестровой яме. Девочки-подростки работали взрывниками на калийных рудниках, лаборантки проводили испытания вакцины от тифа через повязки с живыми паразитами, 2000 домохозяек стали шахтерами-передовиками. И это — лишь малая часть тех историй, которые удалось узнать съемочной группе во время исследований для будущего фильма», — рассказали авторы.