«Закрыто почти сутки»: в Челябинской области снова продлили ограничение на проезд по трассе М-5

В Челябинской области в третий раз продлено ограничение на проезд по трассе М-5 «Урал» от Чебаркуля до границы с республикой Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Полный запрет на проезд введен для автобусов, такси и грузовых автомобилей с 15 декабря.