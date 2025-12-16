«Закрыто почти сутки»: в Челябинской области снова продлили ограничение на проезд по трассе М-5

Движение по трассе М-5 ограничено до 16:00 (архивное фото).
В Челябинской области в третий раз продлено ограничение на проезд по трассе М-5 «Урал» от Чебаркуля до границы с республикой Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Полный запрет на проезд введен для автобусов, такси и грузовых автомобилей с 15 декабря.
«Введенные ранее ограничения в связи с непрекращающимся сильным снегопадом продлеваются до 16.00 (время местное) 16 декабря 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение введено на участке км 1799+000 — км 1548+545 трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
Ограничение предполагает полный запрет на проезд для пассажирских автобусов, такси, грузового транспорта и не распространяется на личные автомобили. Было введено накануне в 16:00.