В Армавире отменили фейерверки и массовые новогодние гуляния

Вместо этого мероприятия пройдут в локальном формате — в микрорайонах и учреждениях культуры. На время праздников улицы Армавира будут патрулировать сотрудники органов внутренних дел, а также казачьи дружины и полицейские.
Кроме того, будет ограничен и запуск фейерверков. По словам главы города Андрея Харченко, устраивать масштабные гуляния в текущих условиях — неуместно.
«Сейчас не то время, чтобы праздновать так же широко, как раньше. Наши бойцы стоят на боевом посту, защищают Родину. Я считаю, что мы должны проявить солидарность и воздержаться от фейерверков», — отметил Андрей Харченко.
Напомним, что в Краснодарском крае действует запрет на массовые мероприятия с числом участников свыше тысячи человек. Особое внимание на время новогодних праздников уделяется охране правопорядка и безопасности граждан.