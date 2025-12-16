33 000 гвоздик из Китая были сожжены в Приморье по решению их владельца

По информации управления, с начала текущего года западный цветочный трипс неоднократно выявлялся в срезанных живых цветах, поступающих из Китайской Народной Республики. Всего за указанный период карантинный вредитель установлен в 95 случаях, при этом заражение зафиксировано в отношении 630,5 тысячи единиц цветочной продукции.