33 000 гвоздик из Китая были сожжены в Приморье по решению их владельца

В Приморье под надзором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора 15 декабря уничтожены 33 тысячи срезанных гвоздик, поступивших из Китая. Это произошло из-за их заражения цветов карантинным вредителем.
Как сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, решение о запрете ввоза было принято после проведения фитосанитарного контроля партии цветов на пункте «Пограничный» и получения результатов лабораторных исследований.
Государственные инспекторы фитосанитарного контрольного поста при досмотре партии выявили среди срезов гвоздики растения с признаками поражения карантинным объектом, после чего отобрали образцы для лабораторных исследований. Материал направили в Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», где специалисты провели анализ карантинного фитосанитарного состояния цветочной продукции.
Согласно заключению по результатам исследований, в срезах гвоздики различных окрасок обнаружен карантинный для государств ЕАЭС вредитель — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).
После подтверждения наличия вредителя Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о запрете ввоза заражённой партии цветов на территорию России, а собственник груза выбрал уничтожение продукции.
По информации управления, с начала текущего года западный цветочный трипс неоднократно выявлялся в срезанных живых цветах, поступающих из Китайской Народной Республики. Всего за указанный период карантинный вредитель установлен в 95 случаях, при этом заражение зафиксировано в отношении 630,5 тысячи единиц цветочной продукции.