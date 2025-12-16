Ричмонд
Центр защиты персональных данных сказал о жалобах белорусов на камеры на работе

НЦЗПД заявил, что белорусы жалуются на камеры, установленные в офисах.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных сказал о жалобах белорусов на камеры на работе. Подробности опубликованы в телеграм-канале НЦЗПД.

«В Центр часто поступают жалобы на камеры в офисах», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что наблюдение допускается только при законных основаниях. Кроме того, оно должно быть прозрачным (политика, информирование, знаки), ограниченным по сроку хранения. В центре отметили, что, как правило, это 30 дней. Также видеонаблюдение должно быть только при реальных рисках.

«Любая обработка ПД (персональных данных. — Ред.) должна соответствовать требованиям закона!» — заявили в НЦЗПД.

Тем временем СК заявил о блокировке 14,7 тысячи мошеннических сайтов в Беларуси.

Ранее белорусский врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой.

Кроме того, ГАИ Минска отреагировала на видео, где родители высаживали детей около школ.