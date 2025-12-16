Национальный центр защиты персональных данных сказал о жалобах белорусов на камеры на работе. Подробности опубликованы в телеграм-канале НЦЗПД.
«В Центр часто поступают жалобы на камеры в офисах», — говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что наблюдение допускается только при законных основаниях. Кроме того, оно должно быть прозрачным (политика, информирование, знаки), ограниченным по сроку хранения. В центре отметили, что, как правило, это 30 дней. Также видеонаблюдение должно быть только при реальных рисках.
«Любая обработка ПД (персональных данных. — Ред.) должна соответствовать требованиям закона!» — заявили в НЦЗПД.
Тем временем СК заявил о блокировке 14,7 тысячи мошеннических сайтов в Беларуси.
Ранее белорусский врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой.
Кроме того, ГАИ Минска отреагировала на видео, где родители высаживали детей около школ.