Центр защиты персональных данных сказал о жалобах белорусов на камеры на работе

Специалисты напомнили, что наблюдение допускается только при законных основаниях. Кроме того, оно должно быть прозрачным (политика, информирование, знаки), ограниченным по сроку хранения. В центре отметили, что, как правило, это 30 дней. Также видеонаблюдение должно быть только при реальных рисках.