Молдавские учителя проведут акцию протеста на рабочих местах

Акция нацелена на повышение осведомленности и оказанию профсоюзного давления и пройдет под лозунгом «Достоинство для образования — солидарность за справедливое будущее».
«Преподаватели и работники сферы образования организуют профсоюзные акции солидарности и повышения осведомленности на рабочем месте, во время перерывов, чтобы привлечь внимание к острым проблемам в системе образования. До 11.30 учителя и научные работники по всей стране поднимут чистый белый лист бумаги — символ достоинства и еще не написанного будущего — и прочитают вслух статью 43 Конституции Республики Молдова, которая гарантирует право на труд и справедливую заработную плату. Этот совместный жест демонстрирует наше единство и призывает правительство уважать нас», — говорится в заявлении федерации.
Акция проходит в день, когда парламентские комиссии обсуждают проект закона о бюджете. Преподаватели и сотрудники сферы образования требуют выделения бюджетных средств для увеличения базового размера заработной платы, что позволило бы сохранить покупательскую способность и предотвратить увеличение разрыва между средней заработной платой в сфере образования и науки и средней заработной платой в сфере экономики.
В отраслевом профсоюзе напомнили, что «образование — это фундамент будущего Республики Молдова» и что «достоинство тех, кто формирует будущие поколения, не может быть предметом переговоров».
Профсоюз призвал правительство взять на себя ответственность и предложить реальные решения для создания справедливой и устойчивой системы образования.