Молдавские учителя проведут акцию протеста на рабочих местах

«Преподаватели и работники сферы образования организуют профсоюзные акции солидарности и повышения осведомленности на рабочем месте, во время перерывов, чтобы привлечь внимание к острым проблемам в системе образования. До 11.30 учителя и научные работники по всей стране поднимут чистый белый лист бумаги — символ достоинства и еще не написанного будущего — и прочитают вслух статью 43 Конституции Республики Молдова, которая гарантирует право на труд и справедливую заработную плату. Этот совместный жест демонстрирует наше единство и призывает правительство уважать нас», — говорится в заявлении федерации.