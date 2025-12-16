Ричмонд
Молдавские учителя проведут акцию протеста на рабочих местах

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Молдавские педагоги намерены напомнить властям страны о закрепленном в Конституции праве на труд и справедливую заработную плату, учителя проведут для этого специальную акцию, сообщили в федерации профсоюзов науки и образования.

Источник: Sputnik.md

Акция нацелена на повышение осведомленности и оказанию профсоюзного давления и пройдет под лозунгом «Достоинство для образования — солидарность за справедливое будущее».

«Преподаватели и работники сферы образования организуют профсоюзные акции солидарности и повышения осведомленности на рабочем месте, во время перерывов, чтобы привлечь внимание к острым проблемам в системе образования. До 11.30 учителя и научные работники по всей стране поднимут чистый белый лист бумаги — символ достоинства и еще не написанного будущего — и прочитают вслух статью 43 Конституции Республики Молдова, которая гарантирует право на труд и справедливую заработную плату. Этот совместный жест демонстрирует наше единство и призывает правительство уважать нас», — говорится в заявлении федерации.

Акция проходит в день, когда парламентские комиссии обсуждают проект закона о бюджете. Преподаватели и сотрудники сферы образования требуют выделения бюджетных средств для увеличения базового размера заработной платы, что позволило бы сохранить покупательскую способность и предотвратить увеличение разрыва между средней заработной платой в сфере образования и науки и средней заработной платой в сфере экономики.

В отраслевом профсоюзе напомнили, что «образование — это фундамент будущего Республики Молдова» и что «достоинство тех, кто формирует будущие поколения, не может быть предметом переговоров».

Профсоюз призвал правительство взять на себя ответственность и предложить реальные решения для создания справедливой и устойчивой системы образования.