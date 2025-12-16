Россиян в Таиланде принимают за шпионов: безопасно ли ехать на райский отдых в военное положение

Военные действия с Камбоджей ведутся на границе с Таиландом.
Супруги из России прилетели в Таиланд с Филиппин, но вместо отдыха оказались в спецприемнике аэропорта. Местные пограничники приняли их за шпионов на фоне военных действий с Камбоджей. На «отдыхе» в четырех стенах оказались и другие российские и иностранные граждане. При этом в разговоре с URA.RU глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов назвал Таиланд безопасным для россиян. О том, можно ли сейчас посещать королевство с райскими пляжами, но военным положением — в материале URA.RU.
Почему россияне оказались в спецприемнике.
Московские туристы оказались на пять дней в спецприемнике аэропорта вместо отдыха.
Пара из Москвы путешествовала по Азии. С Филиппин они прилетели в Таиланд, где у них на девять дней была оплачена квартира за 1500 долларов. По прибытии пограничники посмотрели их паспорта, но отказали — якобы им не понравилось большое количество виз путешественников. Несмотря на отсутствие штампа Камбоджи, с которой у Таиланда сейчас военные действия, россиян задержали. Как сообщил telegram-канал SHOT, их приняли за шпионов.
Супруги провели в спецприемнике пять дней. По их словам, там были и другие туристы, в том числе из России, которые тоже прилетели из других стран. По словам попавших в спецприемник, им не разрешали достать из чемоданов лекарства и обращались грубо. В итоге москвичи вернулись на Филиппины. Как пишет канал, по некоторым данным, с подобным в последнее время столкнулись около 900 человек.
По словам пресс-секретаря РСТ Абдюханова, случившиеся с россиянами — отдельный случай, который «надо отдельно рассматривать и разбираться». «Таиланд безопасен», — подчеркнул он в разговоре с URA.RU.
Где находится зона конфликта.
Масштабные боестолкновения начались летом 2025 года.
Напряженная ситуация сейчас складывается на границе Камбоджи и Таиланда. 8 декабря военные силы Камбоджи применили оружие. Это произошло в районе Чонг Ан Ма. В ответ таиландские войска применили оружие, согласно правилам ведения боевых действий. 10 декабря стало известно, что Военно-морские силы Таиланда начали проводить крупномасштабную операцию под названием «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага»), задействовав морские и авиационные подразделения на фоне обострения противостояния с Камбоджей.
Приграничные провинции Сурин, Бурирам, Сисакет, которых коснулись боестолкновения, находятся на значительном удалении от туристических зон и популярностью не пользуются. По данным Ассоциации туроператоров России, организованных туристов там нет. Отмечается, что до популярного у отдыхающих острова Пхукет — около 1500 километров. А до Паттайи — около 600 километров. Несмотря на удаленность от территорий, где ведутся военные действия, в российском посольстве в Таиланде рекомендовали воздержаться от поездок в королевство.
Туроператоры следят за ситуацией в Таиланде. «Конечно, наша принимающая компания следит за ситуацией в стране для принятия необходимых мер безопасности», — сказали в пресс-службе Anex. Как рассказала «Вестнику АТОР» глава таиландского направления ПАКС Оксана Северина, наземная граница между странами закрыта уже около года, туристы не пересекают ее. Она также отметила удаленность зоны конфликта от курортов.
Эксперт по туризму призвал на переживать за свой отпуск.
По словам экспертов, территория, где ведутся боевые действия, находится далеко от туристической зоны.
Россияне, которые запланировали отдых в Таиланде, могут не переживать за свой отпуск из-за удаленности боевых действий от турзоны. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник, пишет радио «Спутник». Он подчеркнул, что туристы в основном отдыхают на Пхукете, который далеко от границы с Камбоджей. Он напомнил, что в России определением безопасности для граждан тех или иных регионов мира занимаются Минэкономразвития и Министерство иностранных дел.
«Граница Камбоджи и Таиланда находится на юге Таиланда. Максимально приближенная туристическая зона к ней — это остров Ко Чанг, на нем 100% не ведутся никакие боевые действия. В то же время, Ко Чанг имеет минимальный спрос среди туристов, потому что это достаточно дорогостоящее и дальнее путешествие», — сказал Мельник.
Туристы, находящиеся в Таиланде, ничего не знают о конфликте.
По данным АТОР, туристы, которые уже находятся в Таиланде, могут даже ничего не знать о происходящем на границе с Камбоджей, так как отдыхают они безопасно. Отмечается, что на видео в соцсетях они публикуют пальмы, пляжи, яркие шоу и много еды. По словам гидов, экскурсии на Пхукете и в Паттайе никак не изменились — все проводится в штатном режиме.
В 2025 году Таиланд ввел изменения для туристов. Так, с мая все иностранные граждане, въезжающие на территорию королевства через любые международные пограничные пункты, обязаны оформлять электронную карту прибытия (Thailand Digital Arrival Card-TDAC). Как сообщили в МИД РФ, электронная карта используется вместо бумажной иммиграционной карты ТМ-6.