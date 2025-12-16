Россиян в Таиланде принимают за шпионов: безопасно ли ехать на райский отдых в военное положение

Супруги провели в спецприемнике пять дней. По их словам, там были и другие туристы, в том числе из России, которые тоже прилетели из других стран. По словам попавших в спецприемник, им не разрешали достать из чемоданов лекарства и обращались грубо. В итоге москвичи вернулись на Филиппины. Как пишет канал, по некоторым данным, с подобным в последнее время столкнулись около 900 человек.