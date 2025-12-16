«Уж петь — так в Большом»

— В моем случае не совсем так. Если я чего-то хочу, я загадываю и отпускаю. А потом, спустя какое-то время, это приходит. Вот даже с «Травиатой» у меня могло сложиться иначе. Меня ведь раньше уже приглашали в Королевскую оперу Лондона на партию Лиу в «Турандот». Но что-то тогда не сложилось, и я не прилетела. Очень жалела. Но стоит признаться, я не очень любила эту партию и всегда считала, что дебют в театре должен быть ярким и запоминающимся. А тут и случай представился. Я дебютировала в Ковент-Гардене, исполняя титульную партию в «Травиате», да еще и на знаковом юбилейном показе.