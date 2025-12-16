«Уж петь — так в Большом»

Опера — элитарный жанр и искусство не для всех, уверена солистка Большого театра Динара Алиева. Вместе с тем, отмечает артистка, оперные постановки пользуются огромной популярностью у молодежи и вызывают волнение у зрителей в тех уголках планеты, где классика — экзотика. О гастролях в Омане и случае, который подарил ей партию в «Травиате» Верди на сцене Ковент-Гардена, а также о демократии в Большом театре и предстоящем юбилейном концерте Динара Алиева рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Звонит агент и спрашивает, могу ли я экстренно заменить певицу, которая заболела».
— В день рождения, 17 декабря, у вас будет творческий вечер VIVERE L"ARTE в Большом театре. Сложно ли получить главную сцену страны?
— У меня не было препятствий. Вечер пройдет на Новой сцене. Решили с коллегами начать скромно. У меня много было выступлений по России, в Москве, но в Большом театре сольного концерта еще не было. Сейчас всё совпало, и я решила, что начну с Новой сцены. Именно там в 2009 году состоялся мой дебют в Большом театре. Тогда Историческая сцена была на реконструкции и все спектакли проходили на Новой. Я была приглашенной солисткой. А через год попала в труппу и стала полноценной солисткой Большого театра.
— Это ваш 15-й сезон в Большом. Будете отмечать?
— Всё вместе на концерте 17 декабря и отметим (смеется). 15 лет, а ощущение, будто всё только начинается. У меня сейчас самый пик в творчестве. Как говорят, у певицы «золотой век».
— Что услышат поклонники?
— В первом отделении прозвучит классика — Верди и Пуччини. Во втором отделении будет музыка для радости души: арии из оперетт, сарсуэлы, песни. За дирижерским пультом — Антон Гришанин. На сцену также выйдет хор Большого театра. Солистов я в этот вечер не приглашала — мне захотелось провести концерт в более камерном, личном формате, самой поделиться со зрителем этим праздником. Всё-таки это мой день рождения, и мне важно быть в прямом контакте с залом, подарить слушателям свое настроение и свою благодарность.
— Вы помните, какую оперу вы услышали впервые в жизни?
— Я училась в музыкальной школе, и оперы сопровождали меня на протяжении всего моего становления. Моя мама была дирижером детского хора, а по второй профессии — режиссером театра. Она меня везде с собой брала, поэтому оперу я слушала с ранних лет.
Когда я училась в Консерватории, родной брат принес мне диск с записью «Травиаты» Верди из Ковент-Гардена. Это была известная постановка Ричарда Эйра, в которой партию Виолетты исполняла Анджела Георгиу. Красивый, классический спектакль. Я влюбилась в эту постановку, и тогда сказала себе: «Хочу петь там». В итоге я спустя какое-то время вышла на сцену Ковент-Гардена и спела Виолетту. И это был особый спектакль — праздновали 25-летие со дня премьеры.
— Ваша мечта воплотилась.
— Да! Мне предложили контракт на «Травиату» на определенные даты. Я тогда приехала в Лондон пораньше. Помню, что мне звонит агент и спрашивает, могу ли я экстренно заменить певицу, которая заболела. И я вышла на эту легендарную сцену в своей любимой постановке вообще без репетиций! Помню ощущение, как мне хотелось потрогать все эти декорации, когда я увидела их воочию. Ведь я столько раз видела их по видео! Все были тогда поражены, как органично я себя чувствовала в этом спектакле, несмотря на то что вот так экстренно была введена.
— Говорят же: не надо отпускать мечту, визуализируйте, притягивайте.
— В моем случае не совсем так. Если я чего-то хочу, я загадываю и отпускаю. А потом, спустя какое-то время, это приходит. Вот даже с «Травиатой» у меня могло сложиться иначе. Меня ведь раньше уже приглашали в Королевскую оперу Лондона на партию Лиу в «Турандот». Но что-то тогда не сложилось, и я не прилетела. Очень жалела. Но стоит признаться, я не очень любила эту партию и всегда считала, что дебют в театре должен быть ярким и запоминающимся. А тут и случай представился. Я дебютировала в Ковент-Гардене, исполняя титульную партию в «Травиате», да еще и на знаковом юбилейном показе.
«Некоторые молодые артисты хотят ничего не делать, но сразу петь в Большом».
— А о Большом вы мечтали?
— У меня характер перфекционистки. Всегда стремлюсь к высокому. По первому образованию я пианистка. Мне прочили успешное будущее, но интуиция подсказывала, что это не мое. Я решила, что буду делать карьеру в другом и добьюсь своего в пении. Так же и с театрами. Я поставила себе самую высокую планку. Уж петь — так в Большом. Кстати, несмотря на то что я сразу замахиваюсь на величины и впервые вышла на сцену в «Богеме» Пуччини в партии Мими, а не Мюзетты, к примеру, своим ученикам я советую начинать творческий путь с маленьких партий.
— Зачем же вы своим ученикам советуете обратное? Конкуренции боитесь?
— Ну что вы, я очень добрый человек. Я так советую, чтобы не обожглись. У меня была максимальная планка, потому что я много занималась. А некоторые молодые артисты хотят ничего не делать, но сразу петь в Большом.
— Мало работать и много получать — болезнь не только клерков, но и артистов?
— Конечно. Они приходят с амбициями — хочу петь всё и везде. Хватаются за всё, а я слышу, что там большие проблемы с техникой.
— Ковент-Гарден для российских артистов сейчас закрыт, как и другие мировые театры. Вы переживаете?
— Я не страдаю, находясь в Большом театре. Я люблю Москву, это мой дом. Всегда говорю, что у меня две родины — Азербайджан и Россия. Москва дала мне становление как личности и певицы, развитие. Никогда ее не предам. У меня были предложения стать, к примеру, участником Young Artists Programme в Вене и в Лондоне. Но приоритет у меня всегда за Россией.
— Фестиваль «Русские сезоны» раньше демонстрировал наше искусство на Лазурном побережье Франции, в Лондоне, а теперь ориентация на Восток, Латинскую Америку.
— И не только. Мы с Игорем Морозовым и концертмейстером Любовью Венжик, с которой вместе работаем много лет, недавно прекрасно съездили с «Русскими сезонами» в Оман. Нас шикарно встретили. Публика, не привыкшая к классическим концертам, очень тепло нас принимала.
— Почему не привыкшая к классическим концертам?
— У них нет этой культуры, как в России. Они не привыкли ходить на классическую музыку, да и концертных залов у них не так много. Основные площадки — Оперный театр и Национальный музей.
— То есть солисты Большого театра в Омане — экзотика?
— Не каждый день Большой театр, конечно, туда приезжает. Оманцы с таким волнением смотрели, много аплодировали. Но при этом некоторые разговаривали во время выступления, громко делились впечатлениями. Я всегда говорю, что благословение есть на любых сценах. Если идешь к публике с настроем, она везде будет твоя. А нам что нужно — отдача. Я в Омане была впервые. Теперь хочу спеть там на сцене Оперного театра.
«Вначале мы не понимали, как будем работать, когда объединятся два театра».
— В Большом театре сменилось руководство. Вы почувствовали перемены?
— Мы все почувствовали изменения в лучшую сторону. Вначале мы не понимали, как будем работать, когда объединятся два театра — Большой и Мариинский. Но сейчас мы благодарны Валерию Абисаловичу Гергиеву. Объем работы увеличился, ставится очень много новых постановок. Артисты меняются сценами, а мы теперь как две большие семьи.
— В балетных спектаклях труппы театров не мешают. А в опере часто зрители видят артистов из Мариинки и Большого на одной сцене. Это удобно?
— Это обогащает. Интересно петь с коллегами. То, что зрители в Санкт-Петербурге уже видели, в Москве становится событием и наоборот.
— Есть мнение, что показы репертуара Мариинки в Большом нельзя называть премьерой. А вы как думаете?
— Вот я пою больше европейский репертуар. Мариинка привозила в Большой свою «Аиду». Потрясающая и очень красивая постановка. Я исполняла в ней заглавную партию. Для московской публики этот спектакль был однозначно премьерой. Зрители никогда его не видели.
— Работы стало больше, на качестве это не отразилось?
— Все артисты профессионально работают на сцене и выкладываются по полной. Это никак не отражается на качестве.
— Начиная сезон, Валерий Гергиев сообщил журналистам, что в Большом будет 50 премьер. Все недоумевали, как это возможно.
— Оказалось, возможно (улыбается).
— Нас он огорошил, а как он анонсировал планы на сезон артистам?
— Валерий Гергиев держит нас в тонусе. Мы не знаем все названия, что будут в этом сезоне. Он сказал: «Учите всё!».
— А список дал?
— Нет. Сказал, что будет много постановок Верди. Соответственно, у Верди 26 опер. Вот и можно учить все (улыбается). Конечно, когда становится ясно, что через пару месяцев запланирована премьера «Отелло», те артисты, которые хотят участвовать в этой постановке, разучивают партии для своего голоса. А дальше руководство решит, кто выйдет на сцену.
— То есть, в Большом театре демократия? Учите, и кто лучше подготовится, будет петь, но заранее не скажем, кто это будет. Артисты должны бороться за право выйти в премьере?
— Да. Это закалка для артиста, своего рода конкурс. Вот я в свое время прошла не один конкурс. А есть артисты, которые не могут в них участвовать в силу сложившейся геополитической ситуации. У нас в театре очень много молодых артистов, и чтобы им нос не задирать, это выступает отличной мотивацией. Да вообще для всех солистов на самом деле. Шанс получить роль есть абсолютно у каждого. Я знаю четко, какой репертуар мой, и не возьмусь за то, что не мое по голосу, да и Валерий Абисалович не даст. Здесь у нас абсолютно обоюдно.
«Опера — элитарный жанр».
— Есть Пуччини, Верди, Чайковский, Рахманинов. На них держатся репертуары мировых сцен. А кто приходит им на смену?
— Прямо сейчас новые гении могут сочинять новую музыку, и мы ее скоро услышим. Но я таких пока не встречала (улыбается).
— Когда ждать ренессанс в опере?
— Сложно сказать. Как говорила Елена Васильевна Образцова, каждые 100 лет рождаются хорошие певцы и композиторы. Может, нам стоит подождать еще немного.
— Как увлечь молодежь оперой? Или это искусство не для всех?
— Не для всех. Опера — элитарный жанр. Но при этом молодежь постоянно приходит на оперы. Кстати, у артистов Большого очень большая фанбаза. Любовь к опере идет во многом из семьи. А еще от популяризации в медийном пространстве. Например, проект «Большая опера» или шоу «Маска», в котором участвовали представители классической музыки: Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов. И они были в числе победителей.
— Как вы относитесь к осовремениванию классики?
— Меня это абсолютно не смущает. Единственное, всегда хочется от режиссера понимания концепции постановки и ее понятности для зрителя без всяких дополнительных объяснений. Лично я — сторонник классики, которая при этом тоже может выражаться по-разному. У нас в Большом есть роскошный спектакль «Бал-маскарад», поставленный командой из Италии. В нем костюмы не соответствуют эпохе, но очень красивые. Декорации крутятся, вертятся. А недавно я пела в Мариинке в постановке «Бала-маскарада» Андрея Кончаловского. Там всё по писаному. И костюмы исторические, которые носишь с прямой спиной, и парча, и бархат — всё дорого-богато. Красота!
— Вы бы не хотели сняться в кино, у того же Андрея Кончаловского?
— Хотелось бы попробовать себя на съемочной площадке. У меня нет проблем с актерским мастерством. В опере я давно чувствую себя как рыба в воде. А мне интересно, смогла бы я работать в кадре, когда вокруг тебя съемочная группа и камеры. Надо помечтать. Андрей Кончаловский ставит и оперные спектакли. Хотела бы с ним поработать. Но всё на небесах решается.