«От нуля до −30 градусов»: какая погода ждет пермяков на этой неделе

В Пермском крае температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2 градуса.
В третью неделю декабря в Пермском крае ожидаются резкие колебания температурного фона: от нуля до −25…-30 градусов. При этом прогнозируется значительное количество осадков. В среднем температура будет примерно на 2 градуса ниже климатической нормы.
«Во вторник, 16 декабря, днем местами возможны прояснения. Утром температура воздуха понизится до −15…-20 градусов, на востоке региона — до −24 градусов, в Перми — до −15…-17 градусов. Максимальное похолодание ожидается вечером: в краевом центре прогнозируется чуть ниже −20 градусов, по территории края — в пределах −20…-25 градусов, в пониженных местах — до −27 градусов», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
К утру среды, 17 декабря, синоптики прогнозируют потепление. Небольшой снег пройдет на западе и юге края, а также в Перми. На юго-западе региона температура повысится до −10 градусов, в Перми — до −13…-15 градусов. Однако к вечеру вновь ожидается похолодание: в Перми до −21…-23 градусов, на севере края — до −25…-29 градусов, на юге — до −20 градусов.
В четверг, 18 декабря, через территорию Прикамья пройдет сильный снегопад, который будет сопровождаться порывами ветра до 12 м/с. К вечеру в Перми возможен рост температуры до −7…-9 градусов, на юго-западе края — до 0…-2 градусов. В краевой столице основной снегопад ожидается во второй половине дня.
Пик потепления прогнозируется к утру пятницы, 19 декабря. Температура на большей части территории края составит 0…-2 градуса, на юго-западе поднимется до +1 градуса, тогда как на северо-востоке сохранится холодная погода — около −10 градусов. Уже во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры.
В субботу, 20 декабря, сильные морозы установятся на севере и востоке региона — до −30…-35 градусов, в Перми ожидается около −25 градусов. Завершится неделя новым резким потеплением до 0…-5 градусов, которое будет сопровождаться обильным снегопадом.