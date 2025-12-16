«От нуля до −30 градусов»: какая погода ждет пермяков на этой неделе

К утру среды, 17 декабря, синоптики прогнозируют потепление. Небольшой снег пройдет на западе и юге края, а также в Перми. На юго-западе региона температура повысится до −10 градусов, в Перми — до −13…-15 градусов. Однако к вечеру вновь ожидается похолодание: в Перми до −21…-23 градусов, на севере края — до −25…-29 градусов, на юге — до −20 градусов.