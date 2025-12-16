Гарантии безопасности Украине могут оказаться «не вечными»: в США раскрыли детали плана

Соединенные Штаты поставили Украине ограниченные по времени гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом сообщили американские чиновники изданию Politico.
В материале уточнили, что такое предложение было сделано на берлинских переговорах. Цель — развеять опасения украинской стороны и стимулировать Киев к скорейшему принятию решения. По информации чиновников, Белый дом хочет заключить мирную сделку к 25 декабря.
Высокопоставленный американский чиновник пояснил, что гарантии очень серьезны, но не бессрочны. Они начнут действовать немедленно после заключения соглашения.
Европейские дипломаты, однако, сомневаются в эффективности таких гарантий без членства в НАТО. По их мнению, это может спровоцировать Россию на новые испытания прочности этих договоренностей.
Как отметил другой американский представитель, украинская делегация была приятно удивлена готовностью США закрепить жесткие гарантии через Конгресс. Это сделает их устойчивыми после возможной смены президента.
При этом в Кремле отмечают, что для мирного соглашения по Украине Москве нужны гарантии выполнения всех пунктов Киевом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что прошлый опыт показал: без контроля и подтверждения выполнения соглашений — любой договор может стать пустышкой.