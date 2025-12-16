Гарантии безопасности Украине могут оказаться «не вечными»: в США раскрыли детали плана

При этом в Кремле отмечают, что для мирного соглашения по Украине Москве нужны гарантии выполнения всех пунктов Киевом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что прошлый опыт показал: без контроля и подтверждения выполнения соглашений — любой договор может стать пустышкой.