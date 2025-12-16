Ричмонд
Эксперт объяснила, что грозит хозяевам за ночной лай собаки

Адвокат Белоусова: За ночной лай собаки могут оштрафовать на две тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Адвокат Екатерина Белоусова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что владельца лающей собаки могут оштрафовать за нарушение тишины ночью.

— Единого федерального закона о тишине нет, но в каждом регионе действуют свои правила. Лай собаки, нарушающий покой в ночной период, попадает под их действие. Для фиксации нарушения соседям нужно вызвать участкового, который составит протокол. Это может стать основным доказательством в суде, — рассказала специалист.

По ее словам, за такое правонарушение грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей. Как правило, ночным временем считается период с 23:00 до 7:00.

